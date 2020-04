Einbahnstraße durch den Fahrradladen

Nortorf

Einzelhandelskaufmann Stefan Kiel betreibt in Nortorf ein Fahrrad- und Spielwarengeschäft mit 400 Quadratmetern Einkaufsfläche. 2001 übernahm er als Inhaber das von seinem Großvater Willy Kiel 1934 gegründete Unternehmen. Nach der Ankündigung, dass Geschäfte unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter wieder öffnen können, steht der Geschäftsinhaber in den Startlöchern. Wenn Ministerpräsident Daniel Günther die konkrete Umsetzung in Schleswig-Holstein skizziert hat, will er mit der Umsetzung starten.

Kunden sollen ohne Begegnung durch die Gänge geleitet werden

Ideen, wie der Laden mit Vorsichtsmaßregeln wieder laufen könnte, hat Geschäftsinhaber Stefan Kiel schon. Er arbeitet mit Informationen des Handelsverbands Nord und der Einkaufsverbände zu freiwilligen und verpflichtenden Schutzmaßnahmen. Wie in einer Einbahnstraße könnten Kunden durch die Werkstatttür ins Geschäft gehen und es durch die Eingangstür wieder verlassen. „Ich brauche einen Spuckschutz aus Plastik für die Kasse“, hat sich der Einzelhändler bereits überlegt. Auch Desinfektionsmittel soll bereitstehen. Der Kundenstrom müsse genau geregelt werden. „Im Geschäft gibt es einen Meter breite Gänge, da lässt sich Begegnungsverkehr nicht vermeiden", sagt Kiel.

Masken und Einweghandschuhe schwer zu bekommen

Das Ausgeben von Atemmasken und Einweghandschuhen an jeden Kunden sei in der Theorie eine gute Idee. Kunden und Mitarbeiter würden die Artikel in den Regalen anfassen. Er könne nicht ständig alles desinfizieren. Praktisch sei die Umsetzung allerdings schwierig, sagt Kiel: „Ich weiß nicht, woher ich Masken und Handschuhe bekommen soll. Beides ist knapp.“

Ostergeschäft war ein Totalausfall

Eine Verkäuferin und einen Monteur hatte Stefan Kiel während der durch die Corona-Krise bedingten Ladenschließung in Kurzarbeit geschickt. Sie könnten nun wiederkommen. Zwei Mitarbeiter sind über 60 Jahre alt und gehören damit zur Risikogruppe. „Eine Rückkehr muss gut abgewogen werden“, sagt Stefan Kiel.

Fahrradwerkstatt blieb durchgehend geöffnet

Die Wiederöffnung ist für den Ladeninhaber wichtig: „Wir führen auch Spielzeug, das Ostergeschäft ist uns flöten gegangen, ein Jahresumsatzanteil ist weggebrochen.“ Die Fahrradwerkstatt war durchgehend mit eingeschränkten Arbeitszeiten geöffnet. Stefan Kiel verbuchte eine erkennbare Zunahme an Reparaturaufträgen. Kunden mussten an der Werkstattür klingeln, sie wurden einzeln eingelassen. Ihn überraschte dabei, dass besonders die ältere Generation Räder vorbeibrachte: „Eigentlich sind sie ja in der Risikogruppe und sollen zu Haus bleiben.“

Für die weiterhin strengen Einschränkungen, um die Virenverbreitung einzudämmen, hat der Kaufmann größtes Verständnis: „Das müssen wir durchziehen. Es wäre das größte Ärgernis für alle, wenn es wieder verschärft werden müsste.“

