Corona: Musikschule zahlt bis Ende April

Rendsburg

Distanz statt Nähe: Das bundesweite Veranstaltungsverbot und das Kontaktverbot traf Künstler bis ins Mark. Hunderte Konzert im Land wurden gestrichen oder verlegt. Die Auftrittsgagen werden nicht oder teils als Ausfallhonorar gezahlt. Vielen bricht die Existenzgrundlage weg.

Existenzgrundlage fehlt

Profi-Musiker Christoph Gayed schätzt seine Lage nicht als prekär ein. „Die Musikschule Rendsburg zahlt bis Ende April, dann sehen wir weiter.“ Freie Musikerkollegen, die ausschließlich von Konzertgagen leben, sind durch die Verordnungen sämtliche Einnahmemöglichkeiten weggebrochen. Die Existenzgrundlage fehlt. „Für einen Kollegen ist der persönliche Kontakt im Unterricht ein essentielles pädagogisches Mittel. Den trifft es hart.“

Klavier mit Facetime

Der Klavierlehrer Christoph Gayed hat den Unterricht am ersten Tag, an dem die ersten Anordnungen des Kreises Rendsburg-Eckernförde griffen, auf digital umgestellt: Vier von fünf Schüler erreicht der Musiker über die digitale Kommunikationsebene Facetime. Er kann per Handykamera Fingersätze zeigen. „Ich höre zu, was die Schüler spielen und gebe Tipps, wie es besser geht.“ Wer Noten lesen kann, ist bei der Fernlehrmethode klar im Vorteil. „Es gibt auch Schüler, die die Musik nur über Nachspielen lernen, das ist aufwendiger.“

Collegium musicum

„Durch das Veranstaltungsverbot ist mein freiberufliches Ding komplett zusammengebrochen. Das sind vier Konzerte. Ostern ist eine Hochzeit für Musiker.“ Nur ein Veranstalter zahlte bislang ein Ausfallhonorar. „Es war deutlich geringer, als die vereinbarte Gage.“ Ein Konzert werde sicher später stattfinden, sagt Christian Gayed: Er leitet das aus Musikschülern bestehende Collegium Musicum der Musikschule Rendsburg, ihr Konzert wurde abgesagt. „Wir können auch im Sommer auftreten. Bis dahin haben wir mehr Stücke einstudiert, die wir vorspielen können“, ist sein Plan.

Künstlerisches Grundeinkommen

Im Land gibt es rund 1500 bis 2000 professionelle freiberufliche Musiker, schätzt Hartmut Schröder vom Landesmusikrat anhand der Mitgliederstatistik der Künstlersozialkasse, in der hauptberufliche Musiker in der Regel krankenversichert sind. Für einen Großteil der Musiker sind durch Konzertabsagen die Einnahmen drastisch gesunken.

Für sie setzt sich der Landesmusikrat auf politischer Ebene ein. „Im Schnitt hat ein Musiker 15000 Euro Jahreseinkommen“, berichtet Hartmut Schröder. Allerdings ziehen prominente Großverdiener, die große Säle füllen, den Schnitt durch ihr Einkommen nach oben. „Wir fordern, wie der deutsche Musikrat, ein künstlerisches Grundeinkommen während der Corona-Krise.“ Auf sechs Monate befristet, soll jeder Musiker 1000 Euro erhalten. „Das ist knapp mehr als Hartz IV.“

Verluste für Musiker im ersten Halbjahr

Bislang diskutiert die Politik für die Unterstützung von Freiberuflern über kurzfristige Liquiditätskredite und Steuerstundungen. Aus Hartmut Schröders Sicht sind beide Maßnahmen nicht praktikabel. „Wer generell so wenig verdient, kann auch später aus den Einnahmen keine Rücklagen bilden, mit denen ein Kredit abbezahlt werden kann. Gering verdienende Musiker zahlen kaum Steuern, da bringt eine Stundung nichts.“

Auch wenn es im zweiten Halbjahr wieder Konzertbetrieb gebe, werden die Musiker nicht die Verluste aus dem ersten Halbjahr ausgleichen können. Die Möglichkeiten, Veranstaltungen anzubieten, sind begrenzt. Schon heute ist abzusehen, dass ein reiches Konzertangebot nicht dazu führt, dass das Publikum das Angebot nutzt. Sieben Tage in der Woche Konzerte hören – dafür braucht man Zeit und Geld, auch für den Babysitter.

Der Landesmusikrat macht sich dafür stark, dass Kleinveranstalter weiterhin kommunale und Landesförderung erhalten. „So können sie über die Zeit der Corona-Krise hinaus die Gehälter ihrer Angestellten absichern.“

Link zum Nothilfefonds

Auf der Internetseite des Landesmusikrates gibt einen Link zum Nothilfefonds für Künstler in Schleswig-Holstein und weitere Links zu seriösen Info-Seiten. Einzelberatung gehöre nicht zu den Aufgaben des Landesmusikrates, „dafür gibt es Gewerkschaften“.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.