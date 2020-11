Mit dem zweiten Lockdown blühen in Langwedel wieder die Nachbarschaftshilfsangebote auf: In der Storchenkiste, einem von regionalen Anbietern betriebener Verkaufsstand im Gemeindebesitz, gibt es wieder Lebensmittel, das Angebot wächst. Freiwillige bieten Lieferdienste für Nachbarn an.