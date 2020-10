In der Bahnhofstraße in Bordesholm gilt ab Freitag im Freien eine Maskenpflicht. 14 neue Corona-Fälle registrierte das Gesundheitsamt in der Region Bordeholm/Wattenbek in den vergangenen sieben Tagen. Das Lagezentrum in Rendsburg sieht die Lage als besorgniserregend an.