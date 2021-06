Impfen ohne Termin, Priorisierung, den Gang zum Arzt und das kostenlos und ohne Krankenversicherung: Dieses Angebot wollen Gesundheitsministerium und Kommunen in möglichst viele Stadtteile in Schleswig-Holstein bringen. Noch bis Donnerstag ist dazu ein Impfteam in Rendsburg-Mastbrook im Einsatz.