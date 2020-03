St. Martin präsentiert neue Angebote

Nortorf

Pastorin Anna Trede stellte ein Bündel von Aktionen vor, die von der St. Martin Kirchengemeinde aufgrund der Corona-Krise gestartet werden. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) und dem Pflegestützpunkt Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie dem Sozialzentrum Nortorf hat die Gemeinde eine Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe gegründet. Ein Anruf genügt, dann kommen Helfer, um zu unterstützen. Die Telefonnummer 0178/8072755 ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr besetzt.

Pastoren sind am Telefon seelsorgerisch aktiv

Auch in Zeiten des Kontaktverbots bieten die Pastoren weiterhin Seelsorge an. „Wir Pastoren können angerufen werden und haben für die Sorgen der Leute ein offenes Ohr“, betont Pastorin Anna Trede.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

„Licht der Hoffnung – Klang der Hoffnung“ heißt eine weitere Aktion, die das Miteinander in Zeiten der Isolation stärken soll. Wenn die Kirchenglocken von St. Martin und der katholischen St. Konrad-Kirche jeden Tag um 19 Uhr läuten, ist das eine Einladung, Kerzen ins Fenster zu stellen und sich im Gebet miteinander zu verbinden. Die Kirche St. Martin in Nortorf ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr steht ein Ansprechpartner für Sorgen und Nöte dort parat - wegen Kontaktverbot auf Abstand.

Neue Schaukästen für die Andachten

„Die Andachten, die wir für jeden Sonntagsgottesdienst schreiben, können gern bei uns bestellt werden“, sagt Anna Trede. Das Kirchenbüro und die Pastoren nehmen Bestellungen an: „Wir schicken sie oder werfen sie in den Briefkasten.“ Die Texte werden zudem in den Schaukästen der Kirchengemeinde in Nortorf und in den Kirchdörfern ausgehängt. Dafür wird die Kirche eigene Schaukästen anbringen. Auf Wunsch werden auch Hausandachten angeboten.

Wird der Ostergottesdienst digital gefeiert?

Zu Ostern könnte die Kirchengemeinde einen digitalen Gottesdienst anbieten. Derzeit wird über die konkrete Umsetzung nachgedacht. Eine Aktion mit Ostersteinen ist ebenfalls geplant: Sie werden individuell hergestellt und so ausgelegt, dass andere sich daran erfreuen und an die Auferstehungsgeschichte mit der Botschaft „Gott ist Liebe - stärker als der Tod“ denken.

Diakonin Silke Kröger hat ein Angebot für Familien ins Internet gestellt: Sie bietet auf der Homepage der Kirchengemeinde Bastelaktionen und Bibelgeschichten für Kinder an. Unter Tel. 04392/840336 oder der Mailadresse jugend@kirchengemeindenortorf.de ist die Diakonin zu erreichen.

Alle Aktionen und die Andachtstexte stehen im Internet unter www.kirchengemeindenortorf.de, Infos unter Tel. 04392/2014

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.