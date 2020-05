Die Abstandregeln wegen Corona bringen die Kirchengemeinde St. Martin in Nortorf in Bewegung: Nach 25 Jahren wurden die Kirchenbänke aus dem Mittelschiff geräumt. 56 Plätze sollen mit kleinen Bänken für Familien und Stühlen so auf Distanz gestellt werden, dass Gemeinschaft am Sonntag erlebbar wird.