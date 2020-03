Konfirmanden verteilen Corona-Info-Brief

Kronshagen

In dem Info-Brief, der am Mittwochnachmittag an alle Haushalte in Kronshagen verteilt wurde, wendet sich Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) an die Kronshagener Bürger. Die "außergewöhnliche Situtation" zeige bereits jetzt, dass der Zusammenhalt in der Gemeinde groß sei. "Es gibt viel Hilfsbereitschaft im Ort, viele wollen unterstützen", sagte Sander am Mittwochnachmittag vor dem Rathaus.

In dem Schreiben geht der Bürgermeister auf die von den Experten empfohlenen Verhaltens- und Hygieneregeln sowie die Maßnahmen der Landesregierung ein und spricht den Schutz von älteren und vorerkrankten Menschen, die stärker gefährdet seien, an.

Corona: Bürgertelefon und E-Mail-Adresse der Gemeinde eingerichtet

Etwa ein Drittel der knapp 12.000 Kronshagener Bürger sind mehr als 60 Jahre alt. "Es hat mich schon länger umgetrieben, was wir als Gemeinde tun können, weil wir im Vergleich eine hohe Altersstruktur und eine große Risikogruppe haben", sagte Sander.

Um bei Fragen, Sorgen, Nöten zu unterstützen und praktische Hilfen sowie Lösungen koordinieren zu können, hat die Gemeinde daher ab sofort ein Bürgertelefon unter Tel.: 0431/5866298 eingerichtet. "Das Angebot richtet sich natürlich ebenso an Bürger in Notlagen. Schildern Sie uns ihr Problem und wir suchen gemeinsam nach einer geeigneten Lösung", heißt es in dem Schreiben.

Hilfe und Koordination für Einkauf, Rezeptabholung oder Vermittlung einer Pflegekraft

Bei der Unterstützung könnte es sich beispielsweise um einen Einkauf, eine Rezeptabholung oder die Vermittlung einer Pflegekraft gehen. Menschen, die diese Aufgaben übernehmen wollen, sollen sich ebenfalls unter der Nummer des Bürgertelefons melden. Zudem kann man sich per E-Mail unter Nachbarschaftshilfe@kronshagen.de als Helfer registrieren lassen. Die Koordination übernimmt dann die Verwaltung.

Knapp 60 Konfirmanden verteilen Info-Briefe in ganz Kronshagen

Dass die Info-Briefe am Mittwoch so schnell an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt werden konnten, war Pastor Sascha Lohmann und den künftigen Konfirmanden der Christusgemeinde zu verdanken. Lohmann hatte die Jugendlichen und einige Eltern am Abend zuvor mobilisiert, um die Verteilung in ganz Kronshagen zu organisieren. Am Dienstagabend seien die Anfragen per Mail herausgegangen. Und sehr schnell habe es viele positive Rückmeldungen gegeben, sagte Lohmann. "Etwa 60 Konfirmanden sind es, bei einigen sind auch die Eltern dabei", ergänzte der Pastor.

Gemeinde in zwölf Bereiche eingeteilt

"Ganz toll, dass die Konfirmanden hier mit anpacken", sagte Bürgermeister Sander. So könnten die Briefe innerhalb weniger Stunden in der gesamten Gemeinde verteilt werden - wesentlich schneller als über den normalen Postweg. Die Jugendlichen wurden in zwölf Gruppen unterteilt und bekamen jeweils ein auf einer Karte eingezeichnetes Gebiet in der Gemeinde zugeteilt. Die Einteilung der Ortsbereiche orientierte sich an den üblichen Wahlkreisen in Kronshagen. Die Pakete mit Info-Briefen und Karten mit der Gebietseinteilung hatten Rathaus-Mitarbeiter zuvor zusammen gestellt.

Rat vom Seniorenbeirat: Bleibt bitte zu Hause!

"Eine Super-Aktion der Konfirmanden", findet auch Uwe Hartwig, Vorsitzender des Kronshagener Seniorenbeirats. Er und die Mitglieder des Gremiums gehören selbst zur Risikogruppe. "Wir können zwar nicht selbst helfen, aber wir können Hilfe organisieren. Mein Rat an die älteren Bürger ist ganz einfach: Bleibt bitte zu Hause", sagte Hartwig. Der Seniorenbeirat selbst habe natürlich auch frühzeitig alle Veranstaltungen abgesagt. Dennoch habe er das Gefühl, dass noch nicht bei allen der Ernst der Lage angekommen sei, sagte Hartwig.

Bürgertelefon der Gemeinde Kronshagen: 0431/5866298, E-Mail: Nachbarschaftshilfe@kronshagen.de

