Die Sonntagspredigt landet im Briefkasten

Bordesholm

Zum ersten Mal gab es am vergangenen Wochenende wegen der Corona-Krise einen kleinen Gottesdienst online von Pastor Thomas Engel und Kirchenmusiker Günter Brand, der an der Orgel für den musikalischen Rahmen gesorgt hatte. Über den Zuspruch war der Theologe überrascht. "Wir hatten 320 Aufrufe, zu einem regulären Gottesdienst kommen weniger Personen", so Engel. Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu, dass nicht alle bis zum Ende dabei geblieben seien. So 80 bis 90 seien es aber doch gewesen. "Ein dutzend Likes haben wir bekommen." Der Youtubekanal der Kirche ist auf der Website verlinkt.

30 Bordesholmer erhielten Kirchenpost

Trotz des Erfolgs ist man sich in der Klosterkirchengemeinde bewusst, online gerade die älteren Gemeindeglieder nicht erreichen zu können. Anrufe und Reaktionen nach der Premiere machten das deutlich. Die Reaktion: Zumindest die Ansprache und ein Gebet werden ab sofort mit einem Anschreiben an die betreffenden Menschen verteilt. Am Sonnabend steckten Pastor Thomas Engel und Helfer 30 Umschläge in die Briefkästen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Online-Gottesdienste werden fortgesetzt

An diesem Wochenende dreht sich alles um Augustinus, den Gründer des Augustiner-Ordens - das Augustiner-Kloster auf der Insel am See gilt als die Geburtsstunde Bordesholms. Menschen suchten gerade in Krisenzeiten nach Quellen, die Kraft spenden. Und die Aussagen von Augustinus können einem helfen, so Engel. Auch in den kommenden Wochen will die Kirchengemeinde die "kirchliche Post", aber natürlich auch das Onlineangebot fortsetzen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Ostern wird live aus der Kirche gesendet

Im Internet ist zu Ostern ein "virtuelles Wunsch-Singen" geplant. Live soll aus der Klosterkirche gesendet werden. Die Gemeindeglieder sollen sich dazu schalten können. Dabei sollen auch Wünsche von Bordesholmern erfüllt werden. So ganz klar ist das Prozedere noch nicht. Aber vermutlich werden die Wünsche per WhatsApp oder SMS entgegengenommen. "Durch die Coronakrise verändert sich auch Kirche", findet Engel. Noch vor Kurzem hätte er sich nicht vorstellen können, einen Gottesdienst per Youtube zu senden. Die Jugendarbeit laufe derzeit auch online. Andere Kollegen, beispielsweise von der Christuskirche, veröffentlichen ihre Predigten auf Instagram.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier