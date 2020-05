In den Rathäusern im Kreis Rendsburg-Eckernförde startet am Montag, 25. Mai, der normale Betrieb - ein Termin zur Erledigung von Verwaltungsdingen ist dann nicht mehr notwendig. Diese Entscheidung gab Landrat Rolf-Oliver Schwemer am Mittwoch bekannt. Damit ist der Kreis auch hier wieder Vorreiter.