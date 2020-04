Fitnessstudio Physiofit hofft auf Mai

Nortorf

Der Physiotherapeut Florian Viergutz (32) ist mit seiner Mutter Hannelore Viergutz, die vorher Misses Sporty in Nortorf betrieb, Inhaber von Physiofit: „Wir haben knapp 750 Quadratmeter Fläche Fitnessstudio inklusive der Räume für Physiotherapie.“ Ihm ist klar: Für das Studio gelten andere Regeln als für Geschäfte. Florian Viergutz hofft, dass bei der zweiten Lockerungswelle die Fitnessstudios dabei sind. „Wir haben uns Gedanken über Schutzmaßnahmen gemacht“, bekennt er. Plexiglaswände könnten als Spuckschutz zwischen den Sportgeräten aufgestellt werden. Für Sportler näht die Mutter einer Freundin bereits vorsorglich Mundschutz-Masken, die am Eingang ausliegen sollen. 60 Stück sind bereits fertig. Die Umkleidekabinen könnten vorübergehend geschlossen werden. Sportler würden dann nur zum Training kommen und zu Hause duschen. Schon jetzt stehen für Besucher der geöffneten physiotherapeutischen Praxis Desinfektionsmittelständer am Eingang. Am Waschbecken der Kundentoilette kann per Sanduhr exakt 30 Sekunden Hände gewaschen werden. Florian Viergutz rechnet damit, dass Vorsorgemaßnahmen binnen weniger Tage umgesetzt werden können.

Florian Viergutz stockt das Kurzarbeitergeld auf

Von seinen 15 Mitarbeitern schickte er Mitte März fünf in Kurzarbeit. Er übernahm soziale Verantwortung und stockte privat das Kurzarbeitergeld auf das normale Gehalt auf. Physiofit eröffnete in der Niedernstraße 5 im November 2014. „Seitdem läuft es gut, wir haben zweimal angebaut“, berichtet der Unternehmer. Finanzielle Engpässe gebe es nicht. „Wir sind frohen Mutes. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn wir ab Mai wieder öffnen könnten.“ Der Physiotherapeut erinnert an die Funktion von Sport: „Er ist für das Immunsystem wichtig. Sport bietet einen Ausgleich bei Stress und Hormonschwankungen.“ Es gebe Stammkunden, die drei bis viermal pro Woche trainieren. Für die sei die Schließung hart.

DSSV hebt die Bedeutung der Fitnessstudios hervor

Der Verein Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) berichtet, das Fitnessstudios bundesweit zwölf Millionen Mitglieder haben. „Die Vorteile von Training im Fitnessstudio liegen auf der Hand.“ Das gesundheitsorientierte Krafttraining stärke Muskeln, Sehnen und Gelenke. Es beuge nachweislich Rückenschmerzen vor. Herz-Kreislauf-Training an Cardio-Geräten stärke die Lungenfunktion und das Immunsystem. „Es wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die Psyche und die mentale Gesundheit aus.“ In Zeiten von Homeoffice, Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkungen nehmen Bewegungsmangel und negative gesundheitliche Effekte zu, berichtet der DSSV. „Umso wichtiger wäre es, wenn möglichst schnell wieder viele Menschen von den positiven Effekten durch Fitnesstraining profitieren könnten.“

Die Branche macht 5,5 Milliarden Euro Umsatz

Der DSSV berichtet von der ökonomischen Situation: Die Branche macht mit 5,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Der DSSV erklärt, er habe der Politik mehrfach Vorschläge unterbreitet, dass Fitnessstudios durch Distanz- und Hygienemaßnahmen den Infektionsschutz sicherstellen und einen risikoarmen Sportbetrieb ermöglichen können. Behörden in einigen Bundesländer haben laut DSSV bereits positiv auf die Vorschläge reagiert. Der DSSV appellierte an die Verantwortlichen in Bund und Ländern, dass in der nächsten Runde Lockerung von Zwangsmaßnahmen die konstruktiven Vorschläge des Verbands berücksichtigt zu werden.

