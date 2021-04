Nach sechs Tagen mit einer Inzidenz von unter 50: Im Einzelhandel im Kreis Rendsburg-Eckernförde fallen ab Montag, 19. April, die Corona-Verschärfungen wieder weg. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 48,2. In Rendsburg zog die Zahl der Positivtests allerdings massiv an.