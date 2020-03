Corona: Kein Sport, Bürgerbüro schließt

Kronshagen

Nach dem Wasserschaden im Dezember ist die Sanierung des Hallenbodens der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Kronshagen abgeschlossen. Rund 250.000 Euro wurden investiert. Am Freitag tummelten sich die ersten Schüler wieder in der Halle. Doch wegen der Schulschließungen aufgrund des Coronavirus bleibt diese vorerst wieder leer. Auch der TSV Kronshagen wird die Halle nicht nutzen. Der Verein entschied sich, seinen Sportbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen. Gleiches gilt für den TuS Felde.

Schüler testeten den Hallenboden am Freitag

„Es ist toll, wie schnell die Firmen gearbeitet haben“, sagte Ingo Sander, als er sich am Freitagmittag den neuen Hallenboden anschaute. Die ersten Schüler spielten in der Dreifeldhalle schon Volleyball und testeten den neuen Belag. Wohl erst einmal als eine der letzten Klassen, denn noch während des Gesprächs über die Sanierung bekam der Bürgermeister die Nachricht, dass ab Montag die Schulen geschlossen sein werden.

Teil der Summe übernahm die Versicherung nicht

Wegen des Wasserschadens musste auch die Dämmung des Hallenbodens ausgetauscht werden, weil diese komplett durchnässt war. „Die Firma hat uns darauf hingewiesen, dass wir zwar Mineralwolle als Dämmmaterial einbauen könnten, dieses aber nicht ratsam sei“, sagte Sander. Aufgrund des schwingenden Hallenbodens könnten sich möglicherweise Fasern freisetzen. Deshalb habe sich die Gemeinde stattdessen für eine Dämmung aus Polyester entschieden, um eine mögliche Belastung der Raumluft auszuschließen. „Die Mehrkosten von rund 26.000 Euro hat die Versicherung nicht getragen, sodass wir diesen Betrag selbst investiert haben“, sagte der Bürgermeister.

TSV Kronshagen stellt Sportbetrieb ab sofort ein

Wenn der Schulbetrieb wieder starte, sei die neue Halle bereit und für die nächsten 20 Jahre gut aufgestellt, sagte Sander. Wann dort wieder Sportler ihren Tätigkeiten nachgehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. „Wir machen ab sofort gar nichts mehr“, sagte Peter Rinio, Vorsitzender des TSV Kronshagen.

In den vergangenen Tagen hätte es viele Anfragen gegeben. Die Einschätzung der Lage habe entsprechend der dynamischen Entwicklung etwas Zeit gebraucht. „Doch mittlerweile ist klar, wie man mit der Situation umgehen muss“, sagte Rinio. Der Verein hat sich bewusst gegen eine Befristung der Maßnahme entschlossen. „Es gibt keinen Endtermin. Dafür ist die Lage einfach nicht absehbar“, sagte Rinio. „Natürlich tut das den Leuten weh, das ist klar. Aber es gibt keine Alternative“, ergänzte der TSVK-Vorsitzende.

Der TuS Felde stellt ebenfalls sämtliche Vereinsaktivitäten ein. Die Jahreshauptversammlung am 19. März fällt aus. Zu diesen Schritten entschloss sich der Vorstand am Donnerstagabend.

Bürgerbüro im Rathaus schließt ab Montag

Auch im Kronshagener Rathaus wird gehandelt. Rund 300 Bürger kommen pro Woche ins Bürgerbüro. Damit ist ab Montag Schluss. Das Rathaus schließt für den allgemeinen Publikumsverkehr, um Ansteckungsrisiken zu vermindern. „Telefonisch ist das Rathaus nach wie vor zu erreichen“, sagte Bürgermeister Sander. Termine werden nach Dringlichkeit vergeben. Diese fänden dann in Einzelbüros statt.

Verwaltung bleibt arbeitsfähig

Die Verwaltung in Kronshagen bleibe arbeitsfähig, sagte Sander. Es sei aber in Zeiten von Corona nicht sinnvoll, den Publikumsverkehr im Rathaus aufrecht zu erhalten. Mitarbeiter des Rathauses würden teilweise in Heimarbeit arbeiten, zählte Sander weitere Präventionsmaßnahmen auf. Man schaue, dass jedes Büro nur mit einem Mitarbeiter besetzt sei und auch das Händeschütteln sei schon länger im Rathaus abgeschafft.

„Wir stehen im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und orientieren unser Handeln an den Vorgaben und Empfehlungen des Kreises“, sagte Sander. „Wir versuchen, mögliche Übertragungen durch Prävention zu verhindern beziehungsweise zu verzögern“, erklärte er die Schließung des Bürgerbüros.

