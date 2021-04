Auf den Quarantänebrecher (19) aus Rendsburg, der wegen etlicher Verstöße bis Mittwoch in der Quarantäne-Einrichtung in Moltsfelde inhaftiert war, kommt ein Strafverfahren zu. Sieben Polizisten, die mit dem positiv getestete Mann Kontakt hatten, sind in Quarantäne - einer erhielt einen Coronabefund.

Von Frank Scheer