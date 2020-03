Die ehemalige Awo-Altentagesstätte im Lüttenheisch in Bordesholm ist vorübergehend Rettungswache. Ein Einsatzwagen ist vor dem Domizil stationiert. Die Rettungsdienst-Kooperation Schleswig-Holstein (RKiSH) hat Standorte ausgelagert, um die Corona-Ansteckungsgefahr für die Sanitäter zu minimieren.

Corona-Pandemie - Rettungswacht in Wohnstraße verlagert

Von Frank Scheer