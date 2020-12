Millionen Fernsehzuschauer sahen am Sonnabend zur besten Sendezeit, wie sich prominente Fernsehgäste in der ARD-Sendung "Verstehen sie Spaß?" herzten und Handküsse verteilten. Ein Unding in Corona-Zeiten findet Landrat Rolf-Oliver Schwemer und hat einen Brief an ARD-Chef Tom Buhrow geschrieben.