An der Schule Altstadt in Rendsburg sind weitere Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten. Deshalb bleibt die Schule nach Anordnung der Kreisverwaltung auch am Montag geschlossen. Betroffen sind 435 Mädchen und Jungen. Davon sind fünf Schüler inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden.