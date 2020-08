Nortorf/Brammer

Agro Gant, Amaroc oder Amavit heißen die Maissorten, die auf rund einem Hektar Fläche neben dem Schild „ Sortenvergleich“ an der Landesstraße L 328 zwischen Nortorf und Brammer ihre langen Blätter himmelwärts strecken. Die Pflanzen machen Reklame für das Saatgutunternehmen Agro Mais aus Everswinkel im Münsterland. An 30 Standorten in Schleswig-Holstein stellt das Unternehmen seine für Rinderzucht und Verwertung in Biogasanlagen geeigneten Maissorten auf Feldern vor.

Eine neue Hybride auf dem Feld

„Jeweils vier bis sechs Reihen Saat einer Sorte wurden eingedrillt“, berichtet Diplom-Agraringenieur Jörg Runge (56) aus dem Vertrieb von Agro Mais. Acht Sorten, die im Handel sind, dazu testweise eine neue Hybride, erhielt Landwirt Jürgen Rohwer kostenlos zur Aussaat. „Die Abfolge der Sorten ist auf jedem Testfeld gleich. Ich schütte die Saat selbst in die Drillmaschine“, erklärte Jörg Runge.

Keine genmaipulierten Sorten

Die Firmen-Schauflächen im Land sind nicht anmeldepflichtig. „Wir haben keine genmanipulierten Sorten“, sagt Jörg Runge. Bislang lud der Vertriebsmitarbeiter im September Landwirte aus der Region zum Sortenvergleich ans Feld: Wuchstempo, Reifungsgrad, Schädlingsresistenz, Sorteneignung für den Boden konnten vom Stiel bis zum Kolben verglichen werden. Es gab im Anschluss einen Fachvortrag etwa zu Pflanzenschutz, Düngeverordnung und Sortenweiterentwicklungen im Klimawandel.

Sortenvergleich per Selfie-Stick-Film

Coronabedingt wurden jedoch vor zwei Monaten alle Feldbegehungen 2020 abgesagt. „Ich werde wohl mit dem Handy-Stick allein vor dem Mais stehen, mich beim Begutachten der Pflanzen filmen und das auf die Firmenseite stellen“, sagt Jörg Runge. Einen Rückgang im Absatz von Mais nach der Ankündigung, die Förderung für Biogasanlagen laufe aus, hat Jörg Runge noch nicht bemerkt. Allerdings gebe es unter den Landwirten eine Unsicherheit, was dann mit landwirtschaftlichen Flächen passiert. „Alternativen sind nicht da. Auf Bio umstellen kann nicht jeder Betrieb. Die Flächen auf dem Geestrücken sind prädestiniert für Mais- und Kartoffelanbau.“

Der Biogasboom ist vorbei

„Der Biogasboom ist vorbei,“ erklärte Daniela Rixen, Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. 2025 läuft das Erneuerbare-Energien-Gesetz aus. „Damit fallen Biogasanlagen aus der Vergütung raus.“ Möglicherweise könnte bei Stillegung von nicht mehr rentablen Anlagen die Maisanbaufläche sinken, vermutet Daniela Rixen. „Davon ist derzeit aber noch nichts zu spüren.“

Auf 188600 Hektar Silomais 2020

Zwar werde eine Anbaufläche von Mais wie 2011 mit an die 194000 Hektar landesweit nicht mehr erreicht. 2020 stieg die Anbaufläche für Silomais im Vergleich zum Vorjahr jedoch laut Statistikamt Nord um sechs Prozent auf 188600 Hektar. „Der Anbau von Mais war zuletzt relativ konstant, seit 2018 ist er wieder gestiegen.“ Grund für Mais als Pflanze der Wahl war die Sorge vor Futterknappheit durch Trockenheit und zuletzt schlechte Bestellbedingungen für Winterweizen im Herbst und ein feuchtes Frühjahr, so dass vermehrt Sommerungen wie Hafer und Sommerweizen angebaut wurden und auch Mais.“ Mais komme mit Trockenheit gut klar. „Er ist eine Wärme liebende Pflanze.“

„Im Land werden nahezu keine neuen Biogasanlagen gebaut“, berichtete Daniela Rixen. Für die Bestehenden gilt: Mais ist dafür die beste Pflanze. Alternativen seien Ganzpflanzensilage aus Getreide (GPS), Zuckerrüben oder Gras. Auch Früchte wie Lupinen oder Luzerne rückten in den Fokus der Biogasproduzenten. „Sie können aber derzeit mit Mais nur bedingt mithalten,“ erklärte Daniela Rixen.

Körnermais, den Kinogänger als Popcorn kennen, werde im Norden nur vereinzelt, eher im wärmeren Baden-Württemberg angepflanzt. „Die Zucht geht dort weiter“, erklärte Rixen. Weltmarktpreise für Mais beziehen sich ausschließlich auf Körnermais. „Silomais gibt es nicht auf dem Weltmarkt.“

