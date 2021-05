Schacht-Audorf

„Unsere Gemeinschaftspraxis kommt allein mit den Terminen nicht mehr hinterher“, sagt Bürgermeisterin Beate Nielsen (CDU) über das ungebrochene Interesse an der Impfung gegen das Coronavirus. Unter Mitwirkung von Ärzten, Apotheke, Gemeinde und Freiwilliger Feuerwehr sollen in Schacht-Audorf nun von Mittwoch bis Pfingstmontag, 19. bis 24. Mai, interessierte Bürger ohne Termin und jeder Prioritätsstufe eine Impfung erhalten. Zur Anwendung kommt dabei das Vakzin von Astrazeneca.

Schacht-Audorf: Fast jeder kann mit Astrazeneca geimpft werden

Angesprochen fühlen sollen sich alle Bürger ab 18 Jahren. Um die Masse an Impflingen zu bewältigen, wird vor der Praxis in der Klaus-Groth-Straße 4 ein Zelt und ein coronagerechter Wartebereich aufgebaut. Nach neuesten Informationen stehen dafür jetzt sogar 1700 Dosen zur Verfügung. Geimpft wird am Mittwoch und Freitag jeweils von 15 bis 20 Uhr, an beiden Wochenendtagen und Pfingstmontag jeweils von 8 bis 15 Uhr. Vor Ort gibt es dann einen Termin für die Zweitimpfung drei Monate später. Nach bisheriger Planung stehen dafür mindestens 200 bis 320 Spritzen täglich zur Verfügung.

Die für die Behandlung notwendigen Formulare müssen vorab ausgefüllt und unterschrieben zum Termin mitgebracht werden. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Arztpraxis unter www.praxis-schacht-audorf.de. Die Impfung ist für Bürger aus Schacht-Audorf und der Umgebung gedacht, steht aber allen Bürgern offen.

Nach Informationen von Bürgermeisterin Beate Nielsen hat sich am Morgen bereits eine Handvoll Interessenten bereits mit Campingstühlen am Impfort auf dem Dorfplatz eingefunden.