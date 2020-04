Flüchtlinge nähten 5000 Masken

Rendsburg

Drei Schneider in der Landesunterkunft Rendsburg starteten vor drei Wochen mit einem ehrenamtlichen Projekt: Sie nähten aus Baumwollstoff Masken für Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Kindertagesstätten. „Wir arbeiten in einem Zwölferteam“, berichtet Schneider Sosek Ahmad. Dabei arbeiten Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und aus Arabien zusammen, um in Zeiten von Corona Solidarität zu zeigen. Vor dem Martinshaus wurden Dörte Zapf, Pflegedienstleiterin der Seniorenwohnanlage Fockbek Am See GmbH des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein, 200 Masken als Spende überreicht. Weitere sollen folgen.

Heiko Naß hebt die Solidarität in der Corona-Krise hervor

„Ich glaube, das ist ein Signal: Alle wollen die Situation gemeinsam in der Gemeinschaft meistern“, betont Heiko Naß, der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks. „In der vergangenen Woche gab es einen Engpass bei den Einwegmasken“, berichtet Christian Pagel vom Regionalverbund der Johanniterunfallhilfe. So wurden die Stoffmasken aus der Nähstube der Landesunterkunft übergangsweise eingesetzt. Sie seien natürlich kein vollwertiger Ersatz, „aber besser, als nichts.“ Auch die Flüchtlinge selbst wurden mit Masken ausgestattet, berichtet Timo Pecher, der Leiter der Landesunterkunft Rendsburg.

Neun Nähmaschinen in zwei Nähzimmern

Masood Iqbal, Leiter des Johanniter-Betreuungsverbands in der Landesunterkunft, schob die Produktion an: Er holte zusätzlich Nähmaschinen aus der Landesunterkunft Neumünster. Vom Stoffgeschäft Lillegard erhielt er Baumwollstoffe und rollenweise Gummilitze als Band. In der Rendsburger Unterkunft, der ehemaligen Feldwebel Schmid-Kaserne, richtete Masood Iqbal zwei Nähzimmer ein. So ist der Abstand zwischen den Nähern groß genug.

Genäht wird bis zu elf Stunden am Tag

Die Nähteams arbeiten mit hohem Hygienestandard: Die Schuhe werden vor dem Betreten der Räume desinfiziert, die Näher, die aus Syrien, Arabien und dem Irak stammen, tragen Schutzkittel und Handschuhe. Bis zu elf Stunden am Tag sind die Teams beim Zuschnitt und an neun Maschinen produktiv. Die einfachen Masken werden nach dem Nähen gewaschen.

