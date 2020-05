Einlasskontrolle am Haupteingang der Amtsverwaltung, weit offene Saaltüren für Frischluft, Einzeltische, Politiker mit Stoffmasken – bislang ungekannte Sicherheitsvorkehrungen prägten die erste Stadtverordnetenversammlung in Nortorf in der Coronakrise. Diskutiert wurde nur gut 60 Minuten.