Mit dem Foodtruck on tour: Mit einem umgebauten Verkaufswagen bringt Manfred Horree, Inhaber des Tante-Emma-Ladens in Gnutz, während der Corona-Krise Lebensmittel in die Dörfer. Renner in der ersten Woche: Masken einer Schneiderin aus Nortorf und blechweise Kuchen.