Das Parkett in der Aula der Gemeinschaftsschule ist bestes Trainingsterrain für die Sportler aus der Tanzsparte des Turn- und Sportvereins Nortorf. Jeden Mittwochabend werden Pulte an die Seite geschoben. Schaltet Lizenztrainer Günter Evenburg die Musik an, drehen sich die Paare im Takt.