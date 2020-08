Entwarnung am Kronwerk-Gymnasium in Rendsburg: Nachdem alle achten Klassen wegen eines möglichen Corona-Ausbruchs seit Freitag zu Hause bleiben mussten, durften die Schüler am heutigen Mittwoch wieder in die Schule. Die Zahl der Infizierten im Kreis stagniert seit Wochenbeginn.