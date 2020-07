Kronshagen

Die 36 Mitarbeiter der Abteilung A Veterinärmedizin in Kronshagen untersuchen unter anderem Lebensmittel und Trinkwasser, das zur Verpflegung von Soldaten im In- und Ausland gebraucht wird und führen auch klinische Proben von Diensttieren durch.

Aufgaben, die wie vielerorts in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nur im Schichtbetrieb bewältigt werden konnten, um die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Quarantäne-Falls zu minimieren. "Wir mussten uns entsprechend aufstellen, um unsere einsatzrelevanten Aufgaben weiter durchzuführen", sagt Oberfeldveterinär Dr. Wolfgang Pöllein, Leiter der Abteilung A. Und zu diesem Grundauftrag kam Mitte März noch ein weiterer hinzu: die Entwicklung einer alternativen Corona-Testmethode.

Eigene Testmethode entwickelt, um unabhängiger zu sein

Denn zum einen beschäftigt sich in Kronshagen eine spezialisierte Laborgruppe mit der Tierseuchen- und Zoonosendiagnostik und weist daher im Bereich der molekularbiologischen Untersuchungen eine entsprechende Fachexpertise auf. Zum anderen war die Nachfrage nach Corona-Tests zu Beginn des Frühjahrs hoch, kommerzielle Testkits aber rar gesät. Um zukünftig von Lieferengpässen unabhängiger zu sein, sollte intern eine Testmethode entwickelt werden.

Neben Fachwissen unterstützte man die Corona-Diagnostik aus Kronshagen auch mit Ausrüstung. "Wir hatten eine Kooperation mit dem Bundeswehrkrankenhaus in Berlin und haben Geräte von hier nach Berlin gebracht", sagt Oberstveterinär Dr. Jörg Schulenburg, Leiter des Zentralen Instituts. Hintergrund war der tiermedizinische Schwerpunkt in Kronshagen. "Wir sind hier auf eine große Anzahl an Proben ausgelegt, die es in dieser Größenordnung in der Humanmedizin sonst nicht gibt", erklärt Dr. Schulenburg. Erst durch die Pandemie wurde der Ruf nach einer Ausweitung der Testkapazitäten laut.

Testung auf SARS-CoV-2 und eng verwandte Coronaviren

Mit der Entwicklung einer alternativen Testmethode in Kronshagen beschäftigte sich ein kleines Team um Oberstabsveterinär Dr. Anja Petrov - und das in Rekordzeit. "Eigentlich dauert so etwas Monate. Wir haben es in drei Wochen umgesetzt und mussten trotzdem gründlich vorgehen", sagt die Fachtierärztin für Virologie. Entstanden ist eine zweistufige PCR-Methode bestehend aus einem ersten Screening-Test, welcher neben dem SARS-CoV-2 auch eng verwandte Coronaviren nachweist, und einem nachfolgenden Bestätigungstest spezifisch für COVID-2019, erklärt Dr. Petrov. Der Nachweis, ob ein Testabstrich Erbgut des Virus enthält, erfolgt über einen RT-PCR-Test („Reverse-Transkription Polymerase-Kettenreaktion“). Die Methode funktioniert laut Dr. Petrov mit unterschiedlichen Reagenzien.

Dr. Schulenburg zieht einen pragmatischen Vergleich zu kommerziellen Corona-Testkits und möglichen Lieferengpässen: „Wenn sie einen Kuchen backen wollen, die Backmischung aber ausverkauft ist, können sie immer noch einzelne verfügbare Zutaten besorgen.“

Kooperationen halfen bei der Entwicklung

Die Entwicklung der Methode sei in diesem Zeitraum ohne bereits bestehende methodische Ansätze und die intensive Kooperation mit anderen Instituten der Bundeswehr oder dem Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald nicht möglich gewesen, sagt Dr. Petrov. Doch nun stellt das bereits erfolgreich validierte Verfahren eine kostengünstige und robuste Alternative zu kommerziellen Testkits dar. Sollte es wieder zu Lieferengpässen bei Coronatests kommen, ist man vorbereitet bei der Bundeswehr vorbereitet – dank der Arbeit in Kronshagen.

