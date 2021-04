Die Nachfrage nach dem Corona-Test vor dem Osterfest war am Karfreitag in Rendsburg hoch: Sowohl das Testmobil des Kieler Labors Dr. Krause im Innenhof des Kulturzentrums als auch die DRK-Station auf dem Norla-Messegelände nutzten zahlreiche Menschen, um den Osterbesuch abzusichern.

Testzentren in Rendsburg - Hohe Nachfrage nach Corona-Tests vor dem Osterfest

Von Florian Sötje