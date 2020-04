Werbung mit Glücksmomenten

Bordesholm

Bevor Mitte März wegen des Coronavirus Veranstaltungen und Reisen verboten wurden, lief es in den Übernachtungsbetrieben und bei Anbietern von Ferienwohnungen im Bordesholmer Land gut. Das Hotel Carstens mit 80 Betten und angeschlossenem Restaurant machte da keine Ausnahme. Von einem Tag zum anderen musste Inhaber Karsten Rocholl aber seinen Betrieb schließen, die mit 450-Euro-Kräften fast 50-köpfige Belegschaft wurde in Kurzarbeit geschickt.

#SHbleibtstark: Warten auf die Notkredite

Nur noch einige Handwerker und Monteure übernachten im Hotel Carstens. Jetzt wartet Rocholl auf die Bewilligung der Kredite aus dem Notprogramm der Landesregierung. „Wir können diesen Monat noch aushalten, aber die Kosten laufen ja weiter, zum Beispiel die Ausbildung der Lehrlinge, die ja nicht in Kurzarbeit gehen können“, erklärte der Hotelbesitzer, der auch als Vorsitzender des Tourismusvereins Bordesholmer Land fungiert. Unter den 65 Mitgliedern trifft die Coronakrise besonders diejenigen, die kürzlich Kredite für den Umbau von Ferienappartements aufgenommen hatten. Diese Anbieter haben die Vermietung nicht als Gewerbe angemeldet. „Diese Übernachtungsplätze gelten als Nebenerwerb, für sie gibt es deshalb im Moment keine Gelder aus dem Mittelstandssicherungsfonds“, erläuterte der Hotelier.

Corona: Tourismus denkt schon an die Zukunft

Die organisierten Vermieter denken jetzt aber auch an die Zeit nach Corona. Schon vor der Pandemie entwickelte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Ronald Büssow mit weiteren Akteuren neue Flyer und Produkte, die Bordesholm und das Umland mit dem Thema Glück verbinden.

250 Flaschen Bordesholmer Glücksmomente

So ließ der Tourismusverein 250 Flaschen Riesling von der Mosel als „Bordesholmer Glücksmomente“ abfüllen. Das Etikett ziert ein Blatt der Bordesholmer Linde, im Gespräch ist auch ein Verkauf in örtlichen Geschäften. Das Lindenblatt prangt zudem auf einer neuen Einkaufstasche, die der Verein aus Stoff herstellen ließ. 1000 Exemplare der Tasche, auf der sich auch der Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholm und Umgebung sowie das Amt Bordesholm verewigt hat, sollen auf dem nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Bordesholm kostenlos verteilt werden.

Gutscheinheft und neuer Flyer

Als Termin dafür wird der 7. Juni angepeilt. „Die mit Infos und dem Gutscheinheft des HGV gefüllte Tasche wollen wir auch Neubürgern für ihren Start in Bordesholm mitgeben“, kündigt Ronald Büssow in seiner Eigenschaft als Bürgermeister an. Weiterhin wurden neue Flyer zum Eidertal und Freizeitangeboten im Erholungsort Bordesholm gestaltet. Künstlerin Angela Pantaenius schuf einen Glücksstein mit Lindenblatt. „Den kann die Gemeinde bei besonderen Anlässen verschenken“, so Büssow.

