Corona: Muss eine Ausganssperre her?

Kronshagen

Mit dem Hund herausgehen, sich im heimischen Garten aufhalten, eine Runde Joggen oder es sich einfach in den eigenen vier Wänden bequem machen: Die Pläne der Menschen, die am Sonntagmorgen in Kronshagen ihre Brötchen holen, sind geprägt von den Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus - wie sollte es dieser Tage auch anders sein.

Besuch beim 92-jährigen Vater derzeit nicht möglich

"Ich bin zu Hause, gehe mal mit dem Hund raus", sagt Sönke Kasch. Er habe bisher den Eindruck, dass sich die Menschen im Norden gut an die Beschränkungen halten. "Wenn sie hilfreich sind, bin ich für alle Maßnahmen bereit", sagt er auf die Frage nach weiteren Verschärfungen. Kasch hat einen 92-jährigen Vater, den er derzeit nicht besuchen kann. Das tut natürlich weh. "Aber wenn wir uns die Fallzahlen angucken, glaube ich nicht, dass wir an weiteren Maßnahmen herumkommen", sagt er.

Zur Galerie Sind weitere Beschränkungen im Kampf gegen Corona notwendig? Am Wochenende schienen sich im Kieler Umland die meisten Menschen an die Bestimmungen zu halten.

Meinungen zu weiteren Einschränkungen gehen auseinander

Frank Moosig hält weitere Maßnahmen nicht für notwendig. "Die Leute sind ziemlich diszipliniert, wenn man sich so umguckt", sagt Moosig. Da der Besuch der Großeltern mit den Kindern ebenso ausfalle wie ein Besuch im Schwimmbad, werde man den Sonntag wohl zu Hause verbringen, sagt er.

Für Burkhard Tamm ist ein Sonntag daheim trotz des guten Wetters nicht so schlimm. "Wir haben das große Glück, dass wir ein Haus mit Garten haben", sagt er. Er kauft seine Brötchen heute beim örtlichen Bäcker, um diesen in der schweren Zeit zu unterstützen. Tamm ist skeptisch, ob die bisher getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona ausreichen. "Die Leute halten sich nicht dran. Sie stehen zusammen, halten keinen Abstand von zwei Metern, weil sie denken, sie kennen sich doch. Es ist eigentlich ganz einfach. Daher bin ich manchmal schon fassungslos", schildert er seine Beobachtungen der letzten Tage.

Muss man Maßnahmen wie in anderen Ländern ergreifen?

Ein weiterer Kunde sieht es ähnlich. Man habe keine andere Wahl, wenn man sich andere Länder anschaue. Deshalb müsse es weitere Einschränkungen geben. Regine Coy war gerade mit ihrem Mann joggen und stellt sich nun mit dem nötigen Abstand in die Warteschlange. "Wenn es so sein soll, dann muss man das machen", sagt sie zu weiteren Beschränkungen im öffentlichen Leben. Wenn diese dazu führen würde, dass sie nicht mehr joggen könnte, würde sie eine Alternative finden.

Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? Ja, das wäre angebracht. Zu viele Menschen halten sich nicht an die Bestimmungen. Nein, das wäre nicht angemessen. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das wäre angebracht. Zu viele Menschen halten sich nicht an die Bestimmungen.

Nein, das wäre nicht angemessen. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Frage nach der Verhältnismäßigkeit

Für Felix Wicklein aus Ottendorf kommt es auf die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen an. In seiner Freizeit zieht es ihn als Wassersportler nach draußen. In Spanien dürfe im Zuge von Corona kein Wassersport mehr betrieben werden. Das sollte man hier nicht verbieten, sagt er. Sperrungen von Stränden könne er aus dem Grund nachvollziehen, dass keine Touristen kommen. Aber das Spazierengehen mit zwei Meter Abstand müsse dort noch möglich sein. "Ich finde gut, dass wir hier bislang keine Ausgangsbeschränkung wie in Bayern haben. Und ich hoffe auch, dass diese nicht kommt", sagt Wicklein.

Für Ralf Köber würde eine Beschränkung wie in Bayern "keine große Veränderung" mit sich bringen. Wenn man weiter joggen oder mit dem Kind spazieren gehen könne, sei das in Ordnung. Der Kronshagener findet aber auch: "Umso rigoroser wir nun mit der Situation umgehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir schneller durch damit sind."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.