Cameron Carpenter, weltberühmter Organist, spielte in der Region Rendsburg von einer Lkw-Fläche aus vor fünf Seniorenheimen kostenlose Live-Konzerte. Die Zuhörer im Hof in der Herrenstraße bedankten sich mit Applaus und Bravos für das von der Bürgerstiftung Rendsburg finanzierte Erlebnis.

Von Beate König