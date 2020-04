Sport-Rendezvous im Internet läuft gut

Langwedel

Sportler vor einer möglichen Corona-Ansteckung sicher schützen und trotz Versammlungsverbot Kurse weiter anbieten: Diese Herausforderung bewältigt Zumba-Trainerin Gaby Rüger. Drei Wochen testete die Sportlerin mit Freiwilligen und Trainern, wie Zumba Gold als Live-Stream-Kursus von zu Hause nach zu Hause funktionieren könnte.

Großaufnahme

„Sport vor der Kamera ist anders,“ stellte Gaby Rüger in der Trainer-Runde fest. Wie bei Aufnahmen im Fernsehstudio variiert sie während der Übungsstunde die Distanz zur Linse: Zum Motivieren und Erklären geht sie dicht an die Linse im Laptop heran, ihr Gesicht erscheint in Großaufnahme. Große Seitwärtsbewegungen im Raum deutet sie dagegen nur an, um nicht aus dem Bildausschnitt der fest installierten Kamera zu verschwinden.

Lesen Sie auch:Corona-Krise trifft Sportvereine unterschiedlich

Gebrauchsanweisung

Gaby Rüger schrieb eine Gebrauchsanweisung für das Hochladen des Übertragungsprogramms Zoom für ihre Sportler und gab sie an den Verein weiter, der die Teilnehmer vorab per E-Mail zum Sport-Rendezvous im Internet einlud. Die Trainerin nahm sich vor dem Start extra Zeit. Eine von Gaby Rüger zwei Stunden vor Kursstart angebotene Telefonkonferenz, in der die Sportler das Streaming-Programm in Ruhe ausprobieren konnten „wollte jedoch keiner.“

Heimsport

Eine Viertelstunde vor Kursstart klinkten sich die ersten Heimsportler ins Übertragungsprogramm ein. Gaby Rüger leitete per Telefon durch die Funktionen. „Ohne Ton sind die Übungen schwer nachzumachen.“ Sie riet, das Mikro während der Übungen abzuschalten, damit das Sportleratemgeräusch privat bleibt. Auch eine ältere Sportlerin schaltete sich dazu. „Ihr Sohn hatte das Gerät extra für sie eingestellt. Er war anfangs mit im Bild zu sehen“, erzählte Gaby Rüger. Bei anderen Teilnehmerinnen hüpften Kinder vor der Kamera herum. „Eine Mutter trainierte mit dem Baby auf dem Arm.“

Lesen Sie auch:Bis zu 12,5 Millionen Euro Hilfe für Sportvereine

Zehn Sportler

Bei gelenkschonenden Kniebeugen und Kniehebungen, Bauch-und Armmuskeltraining per Live-Stream-Zumba machten zehn der sonst 20 Zumba-Sportler vom SV Langwedel mit. Die Rückmeldungen: Nur positiv. „Ich hoffe, es werden noch mehr.“

Live-Stream hat Potential

Für Gaby Rüger hat der Sportkurs im Stream auch nach den Corona-Beschränkungen Potential: „Es gibt Alleinerziehende, die gern Sport machen, aber nicht rauskommen.“ Für sie wäre der Live-Stream optimal.

„Sport bietet Abwechslung.“

Bis dahin arbeitet die Trainerin an der Übertragungstechnik: Die Zumba-Musik ist schreibgeschützt, sie kann nicht über den Computer direkt eingespeist werden, sondern klingt bislang im Übungsraum mit. „Das Unternehmen Zumba arbeitet gerade an einer eigenen Live-Stream-Plattform für die Trainer, damit in der Pandemie-Zeit Sportkurse weltweit auf anderem Weg weiter angeboten werden können.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region.