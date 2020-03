Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat 60 Schüler sowie deren Lehrer und Familienmitglieder in Quarantäne genommen. Betroffen ist das Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg. Ein Schüler war nach einer Klassenfahrt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es ist der zweite Fall.