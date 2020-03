Die besten Freunde bleiben unter sich

Mielkendorf

„Wir haben geschlossen, zur Sicherheit für alle“, betont der Hundetrainer, der am Donnerstagmorgen nur mit seinen eigenen Hunden zur Stippvisite auf dem Gelände war.

Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die Wolkendecke. Dogge Fluse, Großpudel Herr Doktor und die kleine Mischlingshündin Pina laufen schnuppernd durch das eingezäunte Außengelände. „Das machen die drei eher selten, meistens ist hier ja in den einzelnen Bereichen Hundetraining der unterschiedlichsten Art“, sagt Marc Lindhorst mit einem Lächeln. Seit rund 15 Jahren hilft er Menschen, ihre Vierbeiner zu verstehen, seit zehn Jahren wird in Mielkendorf trainiert: „Mir zur Seite stehen vier weitere Trainerinnen, alle machen wir uns Sorgen um die Zukunft.“

Auf dem Betriebsgelände ist Unterricht verboten

Vergangene Woche war Lindhorst noch als Dozent zu einer Fortbildung gereist, bei seiner Rückkehr war schon „alles irgendwie anders“. Im ersten Erlass des Kreises waren Freizeitaktivitäten aufgeführt, die zu unterlassen seien. Im folgenden Erlass vom Kreis Rendsburg-Eckernförde seien die Vorschriften konkreter geworden: „Da wurden Hundeschulen explizit aufgeführt“, erinnert sich Lindhorst. „Ich habe mich ein bisschen gewundert, schließlich ist es ein reines Außengelände, auf dem wir trainieren.“ Mehrfach fragte er beim Kreis nach, denn die Aussagen seien „etwas schwammig“ gewesen.

„Am Ende stand fest, dass Training nur in Form von Einzelunterricht erlaubt ist, aber eben nicht auf dem Betriebsgelände“, so Lindhorst. „Wir sehen uns aber auch moralisch in der Pflicht, genau so etwas nicht zu machen. Soziale Kontakte sind das große Problem, genau die werden wir auch komplett ausschließen“, betont der Hundetrainer, der durch seine Fernseh-Zusammenarbeit mit seinem berühmten Kollegen Martin Rütter weit über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus bekannt ist.

Der Selbstständige sieht finanziellen Einbußen entgegen

Ganz offiziell ist der Betrieb bei Dogs erst einmal bis zum 19. April eingestellt: „Diese Entscheidung habe ich für mich und das Team so gefällt, auch wenn es schwerfällt“, sagt Lindhorst, der nicht nur seine Arbeit mit Menschen und ihren Hunden vermissen wird, sondern als Selbstständiger auch hohen finanziellen Einbußen entgegensieht.

Nicht nur die Trainings fallen aus, auch alle Vorträge, die er teilweise selbst organisiert oder zu denen er eingeladen wird. Für ihn steht fest: „Entlassen möchte ich keinen meiner Mitarbeiter. Ich hoffe, wir schaffen es so.“

Der Trainer denkt über Beschäftigungsvideos nach

„Wir wollen, dass es aufhört. Daher ist es geboten, Abstand zu halten und soziale Kontakte zu beenden. Corona ist ernst.“ Das sagt Lindhorst nicht nur, an seiner Miene, die sonst humorvoll über größte Hundeprobleme sprechen kann, ist erkennbar, dass er den Ernst der Lage nicht nur verstanden hat, sondern auch aktiv werden will.

„Wir haben überlegt, für unsere Teilnehmer beispielsweise Beschäftigungsvideos zu posten“, zählt er erste Ideen auf. Auch sei man in Kontakt mit den Besitzern von sogenannten Problemhunden, „Dort kann ich mir vorstellen, dass die Hundehalter die Trainings- und Übungseinheiten im Film festhalten und wir den Film kommentieren. All so was ist möglich“, sucht Lindhorst nach Alternativen, um seinen Mitgliedern auch weiter zur Seite zu stehen, ohne Kontakt haben zu müssen. „In Zeiten von Facetime und Skype ist sicher vieles möglich.“

Dabei zeigt sich deutlich: Hundetraining ist immer eine Herausforderung – in der Coronakrise sogar in mehrfacher Hinsicht.

