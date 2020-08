Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde setzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unter anderem auf die sogenannten Aussteigekarten von Reiserückkehrern. Die Karten mit ihren wichtigsten Daten müssen Reisende zum Beispiel ausfüllen, wenn sie mit dem Flugzeug in Hamburg oder Berlin landen. Liegt der Wohnsitz der Passagiere im Kreis, werden deren Karten zum Gesundheitsamt nach Rendsburg geschickt. Nicht immer geht dabei alles glatt.

Insgesamt gingen laut einer Mitteilung des Kreises vom Freitag in den zurückliegenden Tagen 102 Aussteigekarten bei der Kreisverwaltung ein. Darunter 13 Irrläufer – wenn Bewohner des Kreises direkt vom Flughafen zum Beispiel nicht nach Hause, sondern in ein anderes Bundesland gefahren sind. Denn dann entfällt die Meldepflicht im Heimatkreis. 36 Personen mit Aussteigekarten hatten sich nach ihrer Einreise ordnungsgemäß beim Gesundheitsamt gemeldet, 32 Personen taten dies nicht. In diesen Fällen prüft der Kreis die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. „In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass auch eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aussteigekarte bei Einreise aus einem Risikogebiet nicht die Meldepflicht beim Gesundheitsamt ersetzt“, bekräftigt Cora von der Heide, von der Kreisverwaltung.

Engpässe in den Laboren

Unterdessen kommt es aktuell zu Engpässen bei den Laborkapazitäten. Daher werden nach einer Mitteilung des Landes Proben von Personen mit Atemwegserkrankungen oder Proben, die zur Eindämmung von Ausbrüchen genommen wurden, zuerst überprüft. Dies führt dazu, dass Einreisende aus Risikogebieten teilweise auf ihre Testergebnisse warten müssten. „Zu betonen ist daher nochmal, dass Einreisende aus Risikogebieten in Schleswig-Holstein mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen müssen“, so Cora von der Heide. Nach dieser Zeit müsse ohnehin ein zweites Mal getestet werden, bevor die Quarantänepflicht aufgehoben werden könne.

Aktuell 214 Menschen in Quarantäne

Seit dem vergangenen Freitag gab es im Kreisgebiet in Zusammenhang mit dem Corona-Virus neun Neuinfektionen, darunter zwei Reiserückkehrer, vier Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter sowie ein Teilnehmer einer Hochzeitsfeier. Zudem gab es einen positiven Fall bei einem Schüler aus Altenholz. Wie angekündigt wurden gestern Vormittag 56 weitere Schüler und Lehrer der betroffenen Klassenstufe getestet. Der Kreis rechnet Anfang kommender Woche mit belastbaren Ergebnissen. Gestern Mittag waren 14 Menschen im Kreis nachgewiesen akut infiziert, 214 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Corona: Risiko nur bei Kontakt zu Infizierten

Der Kreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Risiko derzeit nur für Bürger ermittelt werde, die in einem bestimmten Zeitraum direkten Kontakt zu einem nachweislich infizierten Menschen hatten. In den vergangenen Tagen hatten sich mehr und mehr besorgte Menschen beim Kreis gemeldet, die zuvor Kontakt zu Leuten hatten, die lediglich selbst als Kontaktpersonen eingestuft waren. „Man muss sich erst Sorgen machen, wenn aus einer Kontaktperson ein Fall wird“, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

