Die Zahl der Corona-Fälle im Amt Bordesholm steigt weiter an. Bis Montag registrierte der Kreis Rendsburg-Eckernförde zwei neue Covid-19-Nachweise in Bordesholm. Damit gelten 13 Menschen in Bordesholm und vier in Wattenbek als Infizierte - und davon hat eine Person in einem Fitnessstudio trainiert.