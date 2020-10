Am Sonnabend wurde in Bordesholm ein weiterer Corona-Fall gemeldet, jetzt sind elf Menschen infiziert. In der Nachbargemeinde Wattenbek blieb es bei vier Betroffenen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden jetzt 33 Infizierte gezählt. Wir haben uns auf dem Wochenmarkt umgehört, wie die neue Maskenpflicht ankommt.