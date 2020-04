Corona: Landfrauenverein näht Masken

Bordesholm

"Dat mütt över de nees", erklärte Vater Steffen Engel (48) seinem Sohn Fridtjof (6) auf Plattdeutsch beim Aufsetzen der gerade gekauften Stoffmaske. Er hatte sich und sein Kind beim Stand des Landfrauenvereins Bordesholm und Umgebung vor dem Edekamarkt Dormeier mit dem Atemschutz gegen eine Spende eingedeckt. 600 einfarbige und bunt gemusterte Exemplare in unterschiedlichen Größen hatten 35 ehrenamtliche Näherinnen in vier Tagen für die Aktion angefertigt. "Die Maschinen ratterten", erzählte Initiatorin Anke Brandt (46).

Lehrer und Friseurin brauchen Masken für die Arbeit

Der Maskenstand löste Diskussionen aus. "Ich bin Lehrer, ich soll mich selbst mit Masken ausstatten, dafür ist doch eigentlich der Arbeitgeber zuständig", erzählte Steffen Engel vom Maskenzwang für Pädagogen. Für einen guten Sitz der Maske auf dem Kindergesicht hatte der Vater ein Modell gewählt, bei dem die Länge der Gummibänder regulierbar war. "Die Masken mit dem verstellbaren Gummiband sind super, die sollten Sie für die ganze Grundschule anbieten", riet der Vater den Landfrauen. Für Friseurin Monika Böhme wäre die Atemmaske Pflicht, wenn sie ihr Geschäft wieder öffnen dürfte. "Ich rechne mit hohen Hygienevorschriften, ich hab mich schon mit Desinfektionsmittel eingedeckt."

Die Bordesholmerin Beate Lange (64) war extra wegen des Maskenstands zum Supermarkt gefahren. Sie nahm einen Vorrat mit: "Bevor sie ausverkauft sind."

Näherinnen-Netzwerk in Bordeshom und Umgebung

Die Landfrauen nähten bis jetzt ehrenamtlich 2200 Atemmasken, berichtete Anke Brandt (46). Bestellungen werden per Internet angenommen. Per E-Mail baute die Landfrau Anke Brandt das Netzwerk auf, bei dem eine Nähgruppe aus Brügge, die Gruppe "Wat een Patch" aus Wattenbek und Freundinnen mitmachen. In Arztpraxen, im Hospiz Neumünster, im Friedrich-Ebert-Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen in Bordesholm und Dagebüll, bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei der Tafel kommen die Masken zum Einsatz.

In einer zweiten Aktion nähten die Frauen für alle Bordesholmer, die sich privat bevorraten wollen. "Ich glaube, da kommt in Sachen Maskenpflicht im Mai noch etwas auf uns zu", erklärte Vorsitzende Andrea Arns zur Aktion.

Stoffe für Masken kosten Geld

Anfangs verbrauchten die Masken-Näherinnen alte Stoffbestände, gespendete Herrenhemden, Bett- und Tischwäsche. Inzwischen sind die Vorräte aufgebraucht. Die Ehrenamtsaktion wird für die Freiwilligen teuer. "Das geht inzwischen ins Geld", sagt Andrea Arns. Mit den Spenden sollen die Stoffvorräte aufgefüllt werden. Ein Teil ist auch für eine Dankeschönaktion für alle Näherinnen gedacht. "Wir verkaufen nichts, wir sind kein gemeinnütziger Verein."

Am Stand bekam Anke Brandt meterweise Gummiband geschenkt. "Das weiße Gold" scherzte die Hobbyschneiderin. Das Band ist aktuell heiß begehrte Mangelware, "wir haben schon eine Spende aus Nortorf bekommen".

Bestellungen unter der E-Mail: info@landfrauen-bordesholm.de