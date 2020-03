Start von Kita-Notbetrieb verläuft gut

Kronshagen

"Die Eltern haben klasse agiert, scheinen großes Verständnis für die Maßnahmen zu haben. Daher ist der Start des Kita-Notfallbetriebs am Montag sehr gut und unkompliziert gelaufen", sagte Kronshagens Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Nur vereinzelt seien Kinder in Einrichtungen gebracht worden. In einigen seien gar keine Kinder gewesen.

"Wir haben am Wochenende viele Gespräche geführt", sagte Sander über die Vorbereitung auf die neue Situation. Der erste Tag sei ein guter Start der Notbetreuung gewesen.

Minimalpräsenz im Rathaus wegen Corona

Der erste Tag mit einer "schmalen Besetzung" im Rathaus folgt in Kronshagen dann am Dienstag. Man werde sehr strikt vorgehen, Besprechungen vermeiden und sich nur mit einer "Minimalpräsenz" im Rathaus einfinden, sagte der Verwaltungschef. Wie angekündigt bleibe die Verwaltung aber telefonisch erreichbar.

Sitzungen bis auf Weiteres vertagt

Zudem entschloss sich die Gemeinde, die kommenden politischen Sitzungen bis auf Weiteres zu vertagen. Solche hätten am 24. März (Schulausschuss) und am 26. März (Umweltausschuss) stattgefunden.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.