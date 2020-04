Ein Wunschkonzert in Coronazeiten organisierte der Posaunenchor Kronshagen für die Bewohner des Pflegeheims am Amalienweg. Sechs Musiker spielten in kleiner Besetzung Open Air im Hof vor mehr als 20 Zuhörern, die von Balkonen, Bänken und Fußweg aus mitsangen. Dank: Applaus und Bravorufe.