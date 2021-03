Ab sofort gibt es kostenfreie Corona-Schnelltests für Bürger aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde im Testzentrum des DRK auf dem Messegelände in Rendsburg-Süd. Doch schon in den kommenden Tagen will der Kreis die Kapazitäten massiv ausbauen. Im Gespräch sind 20 bis 30 Teststationen.