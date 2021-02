Rendsburg

Bundesweit gibt es nur sieben Stück, der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich schon vor Monaten einen gesichert: Die Medibusse der Deutschen Bahn haben ihre Heimat-Standorte in Berlin und Süddeutschland. Vor der Pandemie waren sie als mobile Arztpraxen auf dem Land unterwegs, der erste Bus fuhr 2018 im ländlichen Hessen. „Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der größte Kreis des Landes und verfügt über eine ländliche Struktur“, sagt Martin Kruse, Leiter des Bereichs Umwelt-, Kommunal und Ordnungswesen bei der Kreisverwaltung.

„Nicht jedem Bürger ist es möglich, schnell und unkompliziert eine Teststation zu erreichen. In diesen Situationen will der Kreis zu den Bürgern kommen“, beschreibt er die Aufgaben des Busses. Wohin der Bus seine erste Fahrt unternimmt, stand gestern noch nicht fest. Dies hänge unter anderem davon ab, ob es in den nächsten Tagen zu größeren Corona-Ausbrüchen kommt. So soll der Bus vor Ort für Massentests genutzt werden, wenn es im Kreis zu einem Ausbruch in einer Schule oder in einem Altenheim gekommen ist.

Ausgestattet wie eine Praxis

Ausgestattet wie eine Arztpraxis mit medizinischer Ausrüstung, Elektronik für Telemedizin, Labor, Warte-, Umkleide- und Behandlungsbereich kommt der neue, fast 500.000 Euro teure Bus als erster im Land zum Einsatz. Die Besatzung besteht neben dem Fahrer aus drei Mitarbeitern des Gesundheitsdienstes. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde habe sich das Fahrzeug durch einen glücklichen Zufall rechtzeitig sichern können, so Kruse. „Normalerweise liegt die Frist für eine Vorbestellung bei einem halben Jahr.“ Fast 10.000 Euro Miete kostet der Bus pro Monat, weitere 5000 Euro kommen für den Service (Fahrer, Reinigung, Ausstattung) hinzu.

Zur Galerie Testen und Impfen: So sieht es im Medibus des Kreises Rendsburg-Eckernförde aus.

Der Kreis geht davon aus, den Bus auch über den März hinaus zu nutzen. Denn: Vor allem, wenn endlich ausreichend Impfstoff in den Norden geliefert wird, soll der Bus die Impfzentren in Gettorf und Büdelsdorf ergänzen. „Unsere Perspektive ist es, viele Menschen vor Ort impfen zu können, die vielleicht nicht so mobil sind, um für einen Impftermin von Hanerau-Hademarschen nach Büdelsdorf zu kommen“, sagt Prof. Stephan Ott, Leiter des Corona-Lagenzentrums im Kreis. Denn: Immobile Gruppen von Risikopatienten oder älteren Menschen, die zu Hause gepflegt werden, seien bei der Impfstrategie des Bundes zunächst nicht berücksichtigt worden. Mit dem Medibus könne man diese Lücke zumindest im Kreis Rendsburg-Eckernföde dann schließen, unterstreicht Ott.

Wie weit ist das Virus verbreitet?

Zudem will der Kreis den Bus auch für ein epidemiologisches Monitoring nutzen. So kann sich Prof. Stephan Ott vorstellen, punktuelle Testkampagnen vor Baumärkten oder Einkaufszentren im Kreis zu starten, um herauszufinden, wie weit das Virus schon in der Bevölkerung verbreitet ist.