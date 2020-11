Warum schicken die Gesundheitsbehörden bei Corona-Fällen in Schulen mal ganze Klassen und mal nur einzelne Schüler nach Hause? Zuletzt musste der Kreis Rendsburg-Eckernförde nach einem Fall an der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde Kritik einstecken. Der Grund ist ein bestimmtes Bewertungsschema.