In der Kindertagesstätte in Mielkendorf hat es bei einem Kind einen positiven Coronatest gegeben. Das bestätigte Prof. Dr. Stephan Ott, Leiter des Corona-Lagezentrums beim Kreis. Die Gruppe des infizierten Kindes mit 20 Kindern und drei Erziehern muss bis zum 10. März in Quarantäne.