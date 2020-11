In Kronshagen gibt es jeweils einen Coronafall in der Awo-Kita im Hühnerland sowie in der kommunalen Einrichtung in der ehemaligen Brüder-Grimm-Schule. Eine Testung in der Awo-Kita ergab keine weiteren positiven Fälle. Im Umfeld des zweiten Falls wird heute getestet. 45 Haushalte sind in Quarantäne.