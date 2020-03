In der Corona-Krise fällt Landrat Rolf-Oliver Schwemer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde eine schwerwiegende Entscheidung nach der anderen. Im Interview erklärt er, wie er damit umgeht. Denn seine Auflagen gehen zum Teil weit über die des Landes hinaus und schränken die Freiheit der Bürger ein.

Von Tilmann Post