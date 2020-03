Krise als Chance für digitale Bildung

Kronshagen

Am Gymnasium Kronshagen war man auf die Schulschließungen, die zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus von der Landesregierung beschlossen worden waren, eingestellt. Schulleiter Hans-Jörg Dose hatte Anfang März einen Elternbrief verfasst, um auf das mögliche Szenario vorzubereiten. Seit dem 16. März bleibt der klassische Unterricht aus, gelernt wird am heimischen Computer, Laptop oder Tablet.

Mit Aufgaben versorgt werden die Kronshagener Schüler über das Kommunikationssystem IServ. „Dort werden von den Lehrern Wochenpläne angelegt“, erklärt die angehende Abiturientin Nike Krabbenhöft (17). Nachfragen und Rückmeldungen an die Lehrer sind jederzeit möglich.

Lerndichte im Homeoffice nicht mit Schulalltag zu vergleichen

Die Abiturienten bekommen nur in ihren Prüfungsfächern Aufgaben. In dem System können die Schüler auch untereinander kommunizieren. Wenn es neue Aufgaben und Termine gebe, sei der Austausch im Klassenchat groß, sagt Nike. „Allerdings tauschen wir uns auf diesem Weg nicht häufiger über Schulstoff aus als sonst“, ergänzt die 17-Jährige. Die Lerndichte sei mit dem normalen Schulalltag nicht vergleichbar. „Würde ich jeden Tag in die Schule gehen, würde ich mehr lernen. Zu Hause setzt man sich nicht acht Stunden hin“, sagt Nike.

Doch die Schüler lernen durch die Situation auch verstärkt neue Lernmöglichkeiten kennen, erstellen einen kleinen Film oder einen Audiopodcast. Für das Kollegium hatte Lehrer Nils Westphal zum Beginn der „Homeoffice“-Phase ein Erklärvideo zu den Funktionen des Kommunikationssystems erstellt. Es habe sehr viele positive Rückmeldungen von Kollegen gegeben. „Bei aller Unruhe sehe ich in der aktuellen Situation auch eine Chance für die digitale Bildung“, sagt Westphal. Jeder müsse sich in der jetzigen Phase mit den digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen. „Und wenn man jedem das Handwerkszeug gibt, kann das für Schüler und Lehrer eine gelingende Sache sein“, sagt Westphal. Wichtig bei der schulischen Heimarbeit sei, den Schülern keine neuen Inhalte zu erklären, sie mit Aufgaben nicht zu überfordern. Eher gehe es um Wiederholung, betont Westphal.

Klare Grenzen für die digitale Bildung

Eine wichtige Rolle bei der technischen Umsetzung kommt den fünf Administratoren zu, die IServ an der Schule arbeitsteilig pflegen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Die digitale Bildung hat zum jetzigen Zeitpunkt aber auch klare Grenzen. Der Austausch zwischen Schüler und Lehrer über Unterrichtsinhalte per Videokonferenz ist aus Gründen des Datenschutzes und der Gerechtigkeit nicht zulässig. Zensuren sollen über das Kommunikationssystem IServ nicht verteilt werden. Je nachdem, wie lange die Situation rund um Corona noch anhält, wäre dies womöglich der Anlass, über eine Anpassung bestehender Regelungen nachzudenken.

