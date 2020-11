In der Gemeinde Ottendorf im Kieler Umland hat es binnen kurzer Zeit sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Auch die örtliche Kita ist betroffen. Eine Kitagruppe wurde vorerst geschlossen. Die aufgrund der geringen Einwohnerzahl hohe Inzidenz hat aber keine weiteren Auswirkungen im Ort.

Von Florian Sötje