Für Bürgermeisterin Petra Paulsen (SPD) waren die Entwicklungen rund um das Coronavirus bereits am Donnerstag absehbar. Dementsprechend früh sagte man in Felde die für heute Abend geplante Sitzung der Gemeindevertreter ab. Der Kita-Notbetrieb lief am Montag mit zwei Kindern an.