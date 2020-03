Von Sorka Eixmann

Mehr Intensivbetten in der Imland-Klinik, um auf Coronavirus-Patienten vorbereitet zu sein und ein Callcenter im Kreis Rendsburg-Eckernförde, damit der Dienstbetrieb in der Verwaltung aufrechterhalten werden kann. Nina Fiedler, Leiterin im Amt für Zentrale Dienste, Personal und IT, war maßgeblich bei der Organisation beteiligt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa / Beate König / Sorka Eixmann / Ulf Dahl