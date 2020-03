Ostergottesdienste fallen aus

Nortorf

„In diesem Jahr wird es keine Ostergottesdienste geben. Die Verfügung der Landesregierung gilt bis zum 19. April“, sagte Hanns Lothar Kaempfe, der Vorsitzende der Kirchengemeinde St. Martin in Nortorf, es sei wohl das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass so drastische Regeln in Kraft sind treten. „Ohne Ostern ist es für Christen eine schwierige Zeit.“

Kirche sucht Alternativen für Ostergottesdienst

Der Kirchengemeinderat suche momentan nach Alternativen zum Kirchbesuch, könne aber noch nichts Genaueres sagen, so Kaempfe. Erst einmal sei man damit beschäftigt die neuesten Verfügungen durchzusetzen. „Das Schreiben kam am Freitag kurz nach zwölf Uhr, da hatte das Büro schon geschlossen, entsprechend schwierig gestaltet es sich, alle Kirchgänger zu erreichen“, meint Kaempfe. Ein großer Aufsteller im Eingang der St. Martin-Kirche soll die letzten Mitglieder auf den Ausfall hinweisen, sollten sie am Sonntag doch versuchen, den Gottesdienst zu besuchen.

Kirchliche Familienfeiern nur im engsten Kreis

Neben den Gottesdiensten sind auch alle anderen Veranstaltungen der Gemeinde abgesagt. Wollten Menschen auf Seelsorge zurückgreifen, müssten diese sich direkt an die Pastoren wenden. Beerdigungen werden weiterhin stattfinden, allerdings nur im engsten Familienkreis und am Grab. Die Kirche und die Kapelle stehen nicht zur Verfügung. „Wir haben die Beerdigungsinstitute schon informiert“, sagte Kaempfe. Man stehe vor einer gesellschaftlichen Herausforderung, aber es sei wichtig die Verbreitung des Virus so stark zu verlangsamen, dass Patienten, die besonders gefährdet sind, die Behandlung erhalten, die sie brauchen.

Innenstadt in Nortorf : Sonnabend Andrang wie zu Weihnachten

In der Nortorfer Innenstadt war am Sonnabendmorgen ungewöhnlich viel los. An den Supermarktkassen hatten sich lange Schlangen gebildet, die Parkplätze waren voll. Eine Verkäuferin meinte, dass so ein Andrang mit der Weihnachtszeit zu vergleichen sei.

Apotheker fehlen schon die Grundstoffe für Desinfektionsmittel

Auch Apotheker Volkhard Wagner hatte alle Hände voll zu tun. „Die Zahl der Kunden hat in den vergangenen Tagen noch einmal zugenommen“, meinte der Apotheker. Eine der häufigsten Nachfragen sei nach wie vor nach Desinfektionsmitteln. „Wir werden oft gefragt, warum wir das nicht selbst herstellen, was auch theoretisch möglich ist“, sagte Wagner, „allerdings sind mittlerweile nicht einmal mehr die Grundstoffe dafür zu bekommen.“ Dabei sei es wichtig, dass Ärzte und Pflegeeinrichtungen gut versorgt seien. Für den Kunden auf der Straße sei das nicht so wichtig, es gehe da eher darum, sich an die allgemeinen Regeln wie gründliches Händewaschen zu halten,

Verkaufstresen in der Mittagspause keimfrei machen

In der kommenden Woche sollen zusätzlich Plexiglasscheiben auf den Verkaufstresen der Apotheke installiert. Zusätzlich werden die Apotheken von Wagner jeweils für eine halbe Stunde über Mittag für eine gründliche Desinfektion geschlossen. „Ich muss irgendwann auch an den Schutz meiner Mitarbeiter denken“, sagte der Apotheker.

Keine Corona-Panik auf dem Wochenmarkt

Auf dem Wochenmarkt war wenig vom Corona-Panik zu merken. „Am Anfang der Woche fand ich die ganze Aufregung noch übertrieben, nun kann ich sie gut nachvollziehen, dabei ist das Virus hier noch gar nicht angekommen“, sagte Sascha Schultz, der zusammen mit seiner Frau Frauke und Sohn Bennet die Einkäufe erledigte. „Wir haben gestern meinem Opa, der in Brammer wohnt, angeboten, seine Besorgungen zu erledigen, das hat er auch gleich angenommen.“

Einkaufshilfe für Betroffene der Risikogruppen

Die Angst vor Corona sei bei ihnen nicht so groß, sagte der junge Vater, allerdings gebe es in der Familie einige Mitglieder, die der Risikogruppe angehörten, da wolle man nichts riskieren. So habe Frauke Schultz bereits ihre Geburtstagsfeier mit etwa 30 Personen abgesagt. „Ich mache mir auch Sorgen, dass ich irgendwann nichts mehr für meinen neun Monate alten Sohn zu essen bekomme“, sagte Frauke Schultz. Am Freitag seien in einem Supermarkt bereits die Wurzeln für den Brei ausverkauft gewesen. Trotzdem hält auch das junge Ehepaar die Verfügung der Landesregierung für richtig.

Markthändler Elias Kalo war mit seinen Verkäufen am Sonnabend zufrieden. Allerdings seien seine griechischen Lebensmittel auch frische Waren, die nicht lange haltbar sind. Gerade die Fleisch- und Gemüsehändler hätten viel zu tun gehabt.

