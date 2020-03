Der Schulbetrieb des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal wird trotz des jüngsten Corona-Falls nicht eingeschränkt. Das teilte der Kreis Rendsburg-Eckernförde jetzt mit und konkretisierte die Zahl der unter Quarantäne gestellten Personen. Ein Schüler war positiv auf das Virus getestet worden.

Von Tilmann Post